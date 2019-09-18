 الدنمارك: القبض على سويدي مشتبه به في انفجار مبنى الضرائب بكوبنهاجن - بوابة الشروق
الأربعاء 18 سبتمبر 2019 3:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

الدنمارك: القبض على سويدي مشتبه به في انفجار مبنى الضرائب بكوبنهاجن

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 2:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 2:27 م

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت رجلا يشتبه بتورطه في انفجار في مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن الشهر الماضي.

وذكرت الشرطة في كوبنهاجن أنه تم القبض على الرجل السويدي /23 عاما/ أمس الثلاثاء في مطار كوبنهاجن.

وكان الرجل مطلوبا فيما يتعلق بتفجير وقع في 6 أغسطس الماضي وأسفر عن تحطيم نوافذ وألحق أضرارا بواجهة المبنى. وأصيب أحد المارة بجروح طفيفة بسبب الحطام المتناثر، لكن الشخصين اللذين كانا داخل المبنى وقت الانفجار لم يصبهما أي أذى.

ويمثل الرجل في وقت لاحق اليوم الأربعاء في جلسة استماع تمهيدا للمحاكمة.

وتم ترحيل مواطن سويدي آخر /22 عاما/ إلى الدنمارك في نهاية الشهر الماضي بعد القبض عليه في مدينة مالمو جنوبي السويد. وهو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في الدنمارك بعد جلسة استماع مغلقة.

وحسب لائحة الاتهام، يشتبه بأنه نقل القنبلة التي استخدمت في التفجير من السويد إلى الدنمارك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك