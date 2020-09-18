مرسى مطروح: 904 طلبات للتصالح على مخالفات البناء

قال الاستاذ وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين تلقي 904 طلبات للتصالح على مخالفات البناء، بعد إقرار تخفيض قيمة المتر المسطح فى مدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب من 25% حتى 60% من قيمة المتر المسطح، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في طلبات التصالح الجديدة آخر مهلة 30 سبتمبر المقبل، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتى الساعة الـ10 مساءا طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمة.

وأكد زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.