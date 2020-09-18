نشرة أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

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ننشر لكم أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، اليوم الجمعة، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر اليورو ليسجل 18.49 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.20 جنيه للشراء 20.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية سجل الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ليسجل 51.26 جنيه للشراء و 51.67 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات في البنك الأهلي، حيث استقر صرف الدولار ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو ليصل إلي 18.44 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 20.21 جنيه للشراء، و 20.54 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما بلغ الدينار الكويتي ليسجل 49.95 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.