 السفير الياباني: المتحف الكبير مشروع رائع للعالم بأثره.. وأبهرني حجم العمل - بوابة الشروق
الجمعة 18 سبتمبر 2020 2:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

السفير الياباني: المتحف الكبير مشروع رائع للعالم بأثره.. وأبهرني حجم العمل


نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:41 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:41 م

قال سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا عظيمة في منظومة التربية والتعليم، وتأخذ الخطوات الضرورية، منوهًا بوحود نقاط مشتركة بين الجهود المصرية واليابانية، وبالتحديد فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.

وفي سياق منفصل، أبدى السفير الياباني، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، اليوم الجمعة، إعجابه الكبير بالمتحف المصري الكبير، قائلًا: «مشروع رائع لمصر والعالم بأثره، وحلم للعالم».

وواصل: «قدمنا قرضًا بمقدار 800 مليون دولار، وهذا أمر غير مسبوق، وقد كان تحدي كبير للغاية، ولكن نؤمن أن هذا المتحف هدية للشعب المصري والحضارة أجمع بالكامل.. زرت المتحف مرات عديدة وانبهرت بحجم العمل».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك