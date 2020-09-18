قال سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا عظيمة في منظومة التربية والتعليم، وتأخذ الخطوات الضرورية، منوهًا بوحود نقاط مشتركة بين الجهود المصرية واليابانية، وبالتحديد فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.

وفي سياق منفصل، أبدى السفير الياباني، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، اليوم الجمعة، إعجابه الكبير بالمتحف المصري الكبير، قائلًا: «مشروع رائع لمصر والعالم بأثره، وحلم للعالم».

وواصل: «قدمنا قرضًا بمقدار 800 مليون دولار، وهذا أمر غير مسبوق، وقد كان تحدي كبير للغاية، ولكن نؤمن أن هذا المتحف هدية للشعب المصري والحضارة أجمع بالكامل.. زرت المتحف مرات عديدة وانبهرت بحجم العمل».