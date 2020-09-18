المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب: داعش يواصل توسعه في العالم

قال مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر اليوم الخميس، إن تنظيم (داعش) الإرهابي لا يزال يواصل توسعه في مناطق مختلفة حول العالم.

وأوضح ميلر - حسبما ذكرت شبكة (فرانس 24) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن التنظيم "أثبت - بشكل متكرر - قدرته على التعافي من الخسائر الفادحة خلال السنوات الست الماضية من خلال الاعتماد على كادر مخصص من القادة متوسطي المستوى والشبكات السرية الواسعة".

وأضاف أن (داعش) نفّذ داخل سوريا والعراق "معدلاً ثابتاً" من الاغتيالات والهجمات بالعبوات الناسفة، مشيراً إلى أنه أظهر ذلك في مقاطع فيديو له كدعاية بعد اقتلاعهم من سوريا والعراق العام الماضي.

وأكد ميلر أن التنظيم الإرهابي يركز الآن على إطلاق سراح الآلاف من أعضائه وأسرهم من المعسكرات في شمال شرقي سوريا.