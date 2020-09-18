ديوكوفيتش يهزم كراينوفيتش ويتأهل لدور الثمانية ببطولة روما لتنس الأساتذة

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تتغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على مواطنه فيليب كراينوفيتش 7 / 6 (9 / 7) و6 / 3، اليوم الجمعة، ليصعد لدور الثمانية ببطولة روما لتنس الأساتذة.

وقال ديوكوفيتش :"شهدت المجموعة الأولى معركة عظيمة".

وأضاف :" كنا نسير بشكل متقارب للغاية كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل عكسي ولكنها كانت أحد المجموعات الطويلة التي لعبتها".

وأنهى ديوكوفيتش، الذي يسعى للفوز بلقبه السادس والثلاثين في بطولات الأساتذة لتحطيم الرقم القياسي، المباراة في ساعتين وسبع دقائق.

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية إما مع الألماني دومينيك كويبفير أو الإيطالي لورينزو موسيتي /18 عاما/ الذي أخرج ستان فافرينكا الفائز بثلاث بطولات جراند سلام في مباراته الافتتاحية.

وعلق ديوكوفيتش على موسيتي قائلا :" كان مذهلا للغاية".

وأضاف :"إنه لاعب يجب النظر إليه في الأعوام المقبلة وسيكون كويبفير قويا لذلك، أتمنى أن أتعافى وأبدأ مباراة جديدة عن التي بدأتها اليوم".

كم صعد البلغاري جريجور ديميتروف والإيطالي ماتيو بيريتيني إلى دور الثمانية ، بعدما حققا الفوز اليوم الجمعة في مباراتيهما بالدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وحول ديميتروف تأخره بمجموعة أمام الإيطالي يانيك سينر /19 عاما/ إلى الفوز 4 / 6 و6 / 4 و6 / 4 كما تغلب بيريتيني المصنف الرابع للبطولة على مواطنه ستيفانو ترافاليا 7 / 6 (7 / 5) و7 / 6 (7 / 1).

ويلتقي ديميتروف مع الكندي دينيس شابوفالوف، الذي تغلب على الفرنسي هوجو هومبير 6 / 7 (5 / 7) و6 / 1 و6 / 4.

ويلتقي بيريتيني مع النرويجي كاسبر رود ، الذي تغلب على مارين سيليتش 6 / 2 و7 / 6 (8 / 6).

ويستأنف رافايل نادال حملته في روما في وقت لاحق من اليوم عندما يواجه الصربي دوسان لايوفيتش.