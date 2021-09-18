كيروش يحقق في أزمة مصطفى محمد مع البدري

يعقد كارلوش كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، للتحقيق في أزمة مصطفى محمد، لمعرفة مدى إمكانية استدعائه لقائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي ليبيا، في أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

قال ضياء السيد المدرب العام للمنتخب "موقف مصطفى محمد سوف يتحدد اليوم السبت أو غدا الأحد، خلال جلسة ستجمع بين كيروش وأحمد مجاهد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، لأن المدرب البرتغالي يجب أن يعرف الموقف بالكامل، وهل الجهاز الفني السابق طالب بتوقيع عقوبة على اللاعب أم لا".

وأضاف ضياء "هذا ما سنعرفه من أحمد مجاهد، لأننا لم نناقش الأمر في أي وقت سابق، والقرار سيعرض للجماهير بكل شفافية لأننا ننتظر الدعم من الجميع".

وأكد في ختام تصريحاته بهذا الشأن "يجب أن نحدد إذا كان مصطفى محمد سينضم للقائمة أم لا، كيروش شخصيته قوية يحب أن يتخذ القرار السليم ويعلن عنه".

وكانت الكاميرات الناقلة لمباراة مصر والجابون التقطت مصطفى محمد، وهو يبصق ويتلفظ بكلمات نابية بعد احتفاله بهدف التعادل وكذلك بعد انتهاء المباراة، وفسر الكثيرون ما فعله مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي بأنه موجه للمدير الفني السابق حسام البدري.