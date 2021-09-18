أشرف زكي: آن الأوان لعودة الوحدة الفنية العربية

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الدراما العربية تسير في خط بياني تصاعدي.

وأضاف خلال لقائها ببرنامج "بيت للكل" على القناة الأولى، مساء الجمعة، إن مصر كانت تعزف منفردة في بعض الفترات، إلا أن الدراما سواء السورية أو الأردنية أو الفلسطينية وكذا الخليجية بدأت تخوض منافسة شرسة.

وأشار زكي، إلى ضرورة استثمار هذه الحالة في تقديم أعمال فنية مشتركة في الفترة المقبلة.

وتابع: "بتحصل بعض الأعمال الفنية المشتركة لكن ليست بالقوة التي نريدها أو التواجد الذي نرغب فيه.. آن الأوان أن تعود الوحدة الفنية العربية سواء عمل مسرحي أو سينمائي أو درامي تشارك فيه نجوم من الوطن العربي".