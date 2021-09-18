 إعصار شانتو يضرب وسط وشرق اليابان وإصابة 6 أشخاص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعصار شانتو يضرب وسط وشرق اليابان وإصابة 6 أشخاص

د ب ا
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 10:18 ص | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 10:18 ص

ضرب إعصار "شانتو" المناطق الغربية الواقعة، قبالة ساحل المحيط الهادي، في وسط وشرق اليابان، اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بسبب الرياح القوية.

وقالت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يستمر الإعصار في التوجه شرقا وأن يضعف في وقت لاحق من اليوم. لكن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من استمرار مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات والموجات العالية، لاسيما في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.  

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة في جنوب غرب جزيرة "كيوشو" الرئيسية، أمس الجمعة، وتحرك شرقا، قبل أن يضرب منطقتي "شينكوكو" و"كينكي".

وفي ميامي، بمقاطعة "واكاياما"، أطاحت عاصفة ببلاط السقف من حوالي 50 منزلا وكسر زجاج النوافذ، صباح اليوم السبت، وإصابة مراهق، بشظايا الزجاج المتطايرة.

كما أصيب خمسة أشخاص في كيوشو، بسبب الطقس العاصف، طبقا لعمال الإنقاذ.

وتعطلت خدمات القطارات بشكل واسع، بينما تم إلغاء الكثير من الرحلات.

 


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