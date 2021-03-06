طلب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، تقريرا مفصلا عن كل لاعب مصري محترف في الخارج.
وقال وائل جمعة مدير المنتخب، في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس": «كيروش طلب تقرير عن كل لاعب منضم لفريق خارج مصر، هو يريد أن تكون جميع الأمور متاحة بالنسبة له».
وأضاف: «فكر كيروش أن يكون المنتخب بابه مفتوحا للجميع ويكون ملم بكل تفاصيل اللاعبين».
وعن التأهل لكأس العالم.. قال وائل جمعة: «المدرب البرتغالي شدد على أهمية اسعاد الجماهير بالتهاب لكأس العالم».
وواصل: «كما أكد أن الأهداف واضحة وهي التأهل للمونديال ويجب العمل على ذلك».
وأتم: «دافعت عن منتخب مصر كلاعب، والآن سأحاول تقديم كل شئ، وجميع أفراد الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يقصروا لكنهم لم يحالفهم التوفيق».