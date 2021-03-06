سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، تقريرا مفصلا عن كل لاعب مصري محترف في الخارج.

وقال وائل جمعة مدير المنتخب، في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس": «كيروش طلب تقرير عن كل لاعب منضم لفريق خارج مصر، هو يريد أن تكون جميع الأمور متاحة بالنسبة له».

وأضاف: «فكر كيروش أن يكون المنتخب بابه مفتوحا للجميع ويكون ملم بكل تفاصيل اللاعبين».

وعن التأهل لكأس العالم.. قال وائل جمعة: «المدرب البرتغالي شدد على أهمية اسعاد الجماهير بالتهاب لكأس العالم».

وواصل: «كما أكد أن الأهداف واضحة وهي التأهل للمونديال ويجب العمل على ذلك».

وأتم: «دافعت عن منتخب مصر كلاعب، والآن سأحاول تقديم كل شئ، وجميع أفراد الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يقصروا لكنهم لم يحالفهم التوفيق».