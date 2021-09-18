أفغانستان: قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بمدينة جلال آباد

أعلن مسؤولون في القطاع الصحي في مدينة "جلال آباد" شرقي أفغانستان إصابة 20 شخصا في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق كانت تستهدف مركبات تابعة لحركة "طالبان".

وأفادت التقارير - وفقا لما ذكره راديو "بي بي سي" في نشرته الإنجليزية اليوم السبت - بمقتل 3 أشخاص على الأقل جراء الانفجار، مشيرة إلى أنه يُعتقد أن العديد من الجرحى من حركة طالبان.

وفي سياق منفصل، أفاد الراديو بأن المدارس الثانوية للبنين في أفغانستان أعادت فتحت أبوابها اليوم السبت، بعد شهر من سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، مشيرا إلى أن وزارة التعليم في حكومة طالبان أمرت بعودة جميع المعلمين الذكور إلى عملهم، دون الإشارة إلى موعد إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات.