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عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد احتجاج معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، على إحكامه القبضة على السلطة في تونس.

وتجمع المحتجون في وسط العاصمة وأخذوا يهتفون «يسقط الانقلاب» ونريد العودة للشرعية»، بينما نظم عشرات من أنصار سعيد احتجاجا آخر هتفوا فيه «الشعب يريد حل البرلمان».

وخرج المئات من المتظاهرين التونسيين، اليوم السبت، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وتجمع حوالي مائتين من المحتجين المعارضين للتدابير الاستثنائية أمام المسرح البلدي وسط الشارع الرئيسي؛ للمطالبة برفع التجميد عن البرلمان وحماية الدستور.

وهذا أول تحرك احتجاجي علني في الشارع لخصوم الرئيس سعيد منذ إعلانه قراراته يوم 25 يوليو الماضي.

ورفعت في الوقفة لافتات مناوئة لسعيد ومتهمة الرئيس بالانقلاب على الدستور وتطالب بإنهاء التدابير الاستثنائية.