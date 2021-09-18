رئيس بيبكور هولدنجز بجنوب إفريقيا: التطعيم مفتاح عودة الاقتصاد لطبيعته

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيبكور هولدنجز ، وهى أكبر متجر لبيع الملابس بالتجزئة في دولة جنوب أفريقيا، إن تدشين حملة تطعيم ناجحة مضادة لكوفيد-19 هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد، وإضافة متاجر جديدة مما يساعد على علاج أعلى معدل للبطالة في العالم.



وقال ليون لورينز، في مقابلة أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت: "إذا تم تطعيم الأشخاص، فإن الاقتصاد يمكنه العودة إلى طبيعته بسرعة".



وأضاف لورينز: "إذا عاد الاقتصاد إلى طبيعته، يمكننا عندئذ خلق فرص عمل".



كانت الحكومة قد فرضت بشكل مؤقت قيودا صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في مارس عام 2020، لكن موجات العدوى اللاحقة ارغمت البلاد على الإبقاء على بعض التدابير سارية.



من جهة أخرى، انعزلت جنوب إفريقيا عن أجزاء كثيرة من العالم بسبب قيود السفر ، مما يلحق ضررا بصناعة السياحة.