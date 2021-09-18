رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا، وهو الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962.

ولد عبدالعزيز بوتفليقة في 2 مارس سنة 1937 بوجدة المغربية، وكان له تاريخ في الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في سن 19 من عمره في عام 1956، وكان أصغر وزير خارجية لبلاده في سن الـ25 عاما، وحرص طوال سنوات من حكمه التأكيد على اهتمام الجزائر بالقضية الفلسطينية.

بعد استقلال الجزائر عام 1962، تخلى بوتفليقة عن مساره العسكري برتبة رائد، وانضم إلى حكومة بن بلة بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة في سن الـ25، وبعد بضعة أشهر، عين وزيرا للشؤون الخارجية في سن الـ26.

في 18 يونيو لعام 1965، قرر بن بلة إقالته من وزارة الخارجية، وفي اليوم التالي، حدث الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين، في ما بات يعرف بـ"التصحيح الثوري"، وعاد بوتفليقة إلى منصبه.

في عام 1999، تقدم بوتفليقة مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية إثر استقالة الرئيس اليامين زروال، وفاز فيها بعد انسحاب جميع منافسيه بسبب تهم بالتزوير، وتعهد بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية سنة 1991.

ظل بوتفليقة يتربع على عرش الجزائر حتى خرج الشارع الجزائري في مظاهرات في 22 فبراير عام 2019، ولم تسقط قطرة دم واحدة، رغم المخاوف بدخول الجزائر في عشرية دموية كما حدث في نهاية القرن الماضي، وبعد أقل من شهرين استجاب بوتفليقة لمطالب الشارع بالإعلان بتأجيل الانتخابات الرئاسية، ومن ثم أعلن استقالته في 2 أبريل عام 2019، نتيجة الضغوط وتم تعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح كرئيس دولة بالنيابة من طرف المجلس الدستوري.

وقدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري ليشرع هذا الأخير في إجراءات إعلان شغور منصب الرئيس ومن ثم التحضير لفترة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد، وعلى الرغم من التظاهر ضده، إلا أن الحراك الشعبي كان رحيما به لظروف مرضه وربما لتاريخه في وأد العنف في البلاد في فترة زمنية حرجة.

منذ رحيله عن كرسي حكم الجزائر، لم يظهر عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرأي العام، حتى أعلنت الرئاسة الجزائرية وفاته في 18 سبتمبر لعام 2021.

وفيما يلي، نعرض مجموعة من أندر الصور للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة منذ أن كان طفلا مرورا بمرحلة الشباب، ولقاؤه لعدد من زعماء العالم العربي إلى أن أصبح رئيسا متربعا على عرش الجزائر: