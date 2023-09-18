بيجولا وكريتشيكوفا تتقدمان في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

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شهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين تقدم الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى المركز الرابع على حساب الكازاخستانية ايلينا رايباكينا، كما دخلت التشيكية بربورا كريتشيكوفا المراكز العشرة الأولى.

وقفزت كريتشيكوفا من المركز الثالث عشر إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي بعد يوم واحد من تتويجها بلقب بطولة سان دييجو بالولايات المتحدة بالفوز في النهائي على الأمريكية صوفيا كينن.

وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على موقعها في الصدارة كما حافظت النجمة التونسية أنس جابر على موقعها في المركز السابع.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 كما يلي:

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الأول برصيد 9266 نقطة

البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الثاني برصيد 8195 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز الثالث برصيد 6165 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 5755 نقطة

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الخامس برصيد 5665 نقطة

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز السادس برصيد 3830 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز السابع برصيد 3771 نقطة

التشيكية كارولينا موكوفا في المركز الثامن برصيد 3765 نقطة

اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3560 نقطة

التشيكية بربورا كريتشيكوفا في المركز العاشر برصيد 3220 نقطة.