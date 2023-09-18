مياه المنيا: تمديد الثقة في اعتماد خمسة معامل مطابقة للمواصفات العالمية 17025

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أجرى المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، زيارة للمتابعة الميدانية لتمديد الثقة في اعتماد خمسة معامل طبقا للمواصفة العالمية 17025 إصدار 2017 تابعين لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنيا.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة كل متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية، وفحص دقة النتائج، ونظام الإدارة بالمعامل من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، للمعامل المشاركة وهم "المعمل المركزي لمياه الشرب، والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي، ومعمل محطة مياه كدوان بفرع المنيا، ومعمل محطة مياه عرب الزينة بسمالوط، ومعمل محطة مياه علي باشا بمطاي".

وأكد السعيد، أن معامل مياه الشرب ومعامل الصرف الصحي بالشركة تتابع وتحلل عينات مياه الشرب والصرف الصحي من المحطات المختلفة؛ للتأكد من مطابقتها للقوانين وللكود المصري بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأضاف السعيد، أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق رسالة الشركة الخاصة بتوفير كوب مياه نظيف، وصحي لكل مواطن وصرف صحي آمن.