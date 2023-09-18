بلغاريا: المزارعون يحتجون على رفع الحظر الأوروبي على الحبوب الأوكرانية

أقام المزارعون في بلغاريا حواجز مؤقتة على الطرق السريعة والطرق المؤدية للحدود مع رومانيا واليونان اليوم الإثنين، للتظاهر احتجاجا على رفع حظر الاتحاد الأوروبي المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية.

قررت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنهاء الحظر المفروض على منتجات الحبوب من أوكرانيا. وصوت البرلمان البلغاري يوم الخميس على رفع حظر الواردات، فيما قالت بولندا والمجر وسلوفاكيا إنهم سوف يبقون على الحظر.

وسمحت الضوابط على الحبوب الأوكرانية لأعضاء الدول الشرقية بالاتحاد الأوروبي وهي بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، بتقييد التجارة في منتجات مثل القمح والذرة وعباد الشمس وبذور اللفت من أوكرانيا في أسواقهم.

ومن جانبهم، أقام ممثلو قطاع الزراعة في بلغاريا حواجز على الطرق احتجاجا على القرار برفع الحظر. ويخشى المزارعون من المنافسة من واردات أرخص.

وقال المتظاهرون إنهم يخططون للتوجه إلى العاصمة صوفيا بمعداتهم الزراعية غدا الثلاثاء لمواصلة احتجاجهم.