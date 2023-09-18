سوناك يستبعد إجراء محادثات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

استبعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) بعدما تعهد رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر بالسعي إلى التوصل إلى اتفاق "أفضل بكثير".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن بيان للحكومة اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء لن يعيد فتح اتفاقية التجارة والتعاون التي توسطت فيها بروكسل "بأي شكل أو صيغة".

وجاء الرفض بعدما تعهد رئيس حزب العمال للسعي إلى علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، حال فاز حزبه بالانتخابات العامة المقبلة فيما يسعى "لإنجاح البريكست".

وسوف يجري ستارمر محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تهيمن عليها العلاقات ما بعد البريكست.

وسوف تخضع الاتفاقية التجارية التي وقعها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لأول مراجعة خمسية في عام 2025، رغم أن نطاق المحادثات غير واضح.