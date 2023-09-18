انتقادات للحكومة المكسيكية بعد مشاركة قوات روسية في عرض عسكري

تعرضت الحكومة المكسيكية لانتقادات واسعة النطاق خلال نهاية الأسبوع بعد مشاركة جنود روس في عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال.

وأشار مرشح الرئاسة المعارض زوتشيتل جالفيز في منشور على موقع "اكس" اليوم الأحد إلى الرئيس الشعبوي مانويل لوبيز أوبرادور لدعوته الجنود الروس قائلا "بهذا، أوضح أن الحكام المستبدين وليس الديمقراطيين هم أصدقاؤه".

وكتب الصحفي البارز ليون كراوز "اليوم الحكومة لوثت عرض عيد الاستقلال المهيب بوجود مرافقين من روسيا، الدولة التي غزت دولة مستقلة وارتكبت جرائم حرب بشعة واختطفت واغتصب أطفالا وقصفت مدنيين، هذا خزي مشين".

ولإحياء الذكري السنوية الـ213 لبدء حرب الاستقلال المكسيكية، شارك عشرات الجنود في مسيرة في وسط العاصمة مكسيكو سيتي أمس السبت، ومن بينهم وحدات من دول أخرى.

كما انتقدت كييف مشاركة جنود روس في العرض. وكتبت السفيرة الأوكرانية لدى المكسيك أوكسانا درامارتسكا على موقع "اكس" "لقد تعرض العرض العسكري في مكسيكو سيتي للتدنيس بسبب مشاركة وحدة روسية".

