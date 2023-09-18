اعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أن المطرب محمد الحلو لم يُخطئ، وذلك في واقعته الشهيرة التي أثارت جدلا واسعا، عندما غنّى «عمار يا سعودية» على غرار أغنيته الشهيرة «عمار يا إسكندرية».

وقال خلال مقابلة مع برنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد: «أغنية محمد الحلو مشهورة لكنها ليست من القرآن أو من كتاب مقدس.. (الحلو) ردّد ست أو سبع مرات عمار يا إسكندرية، وفي واحدة قال عمار يا سعودية.. هي السعودية دي عدو مثلا علشان حد يزعل».

وأضاف: «هل المفروض كان يطلع يغلط في الجمهور السعودي»، مشيرا إلى أن ما حدث أمر غير مستغرب، وأن هناك الكثير من الفنانين الكبار الذين غنّوا لدول أخرى سواء سعوديين غنّوا لمصر في احتفالات معينة مثل نصر أكتوبر، أو فنانين مصريين غنوا للمملكة مثل محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وأشار إلى أن هناك حساسية مصطنعة، محذرا من جهات قد تغذي هذه الحساسية ما سيقود إلى مشكلة، وأنه إذا لم يتم ردعها ستقع المشكلة أيضا.

ونوه بأن بلاده تحاول من جانبها، ضبط الأمور ، متابعا: «هناك بعض الجهات وبعض الجرائد الصفراء نشرت المانشيت وقت الحفلة وجهزت الضحية علشان تتسلخ على السوشيال ميديا».

وأكّد أن هذه الحساسية يُفترض أن تقع بين المعترضين والفنان، دون أن يتم الزج بالسعودية في الأمر، موضحا أنه لم يُحدد دولة بعينها، لكنه يتحدث بشكل عام.

وأشار إلى أن المطربة أصالة شكرت السعودية دون أن يحدث شيء، موضحا أن المملكة تبنت المطربة السورية منذ بدايتها، وأن أجمل أعمالها وأفضل عقودها في تاريخها الفني تمت مع كيانات إعلامية سعودية.

https://youtu.be/SC6TO5Xwrhw

