قال السفير د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر مستمرة في بذل كل جهد مخلص بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن «المشكلة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى طرف بعينه».

وأكمل: «عندما نصل إلى نقطة الحقيقة بالتوصل إلى اتفاق، يلجأ هذا الطرف إلى اختلاق الذرائع والمزاعم، مما يشتت الانتباه عن التوصل إلى اتفاق».

وأكد أن موقف مصر واضح وصريح بالنسبة لمحور فيلادلفيا، موضحًا أن «مصر لن تقبل أي تغيير لقواعد العمل التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر، خاصة فيما تعلق بقواعد عمل وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

وجدد التأكيد على الرفض الكامل للوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الآخر من المعبر والممر، معقبًا: «هذا موقف واضح ولن نحيد عنه».