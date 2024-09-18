محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تجهيز مقر لبيوت الطلبة بالمبنى الإداري للمحافظة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتجهيز مقر بيوت الطلبة الجاري تنفيذه بالمبنى الإداري التابع للمحافظة.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وبدء التأثيث والفرش قبل بداية العام الدراسي الجامعي الجديد.

وأكد الزملوط، تخصيص نسبة من غرف الإقامة بمقر سكن الطالبات لصالح طالبات فرع جامعة الأزهر، مؤكدا استمرار جهود المحافظة في التوسع في مبادرات توفير المستلزمات المدرسية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة لأهالي مركز الفرافرة من خلال المعرض المقام بمنفذ الوحدة المحلية للمركز.