لبنان: ارتفاع ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللا سلكية لـ14 شهيدا وأكثر من 450 جريحا

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أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، تحديثًا جديدًا لعدد ضحايا التفجيرات التي وقعت اليوم بأجهزة الاتصالات اللا سكلية.

وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد الضحايا إلى 14 قتيلًا وأكثر من 450 جريحا في حصيلة جديدة للتفجيرات.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام، قد أفادت بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع أيكوم انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل مما تسبب في حرائق بمدينة صور.

وأضافت الوكالة، أن دراجة نارية احترقت في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وما يقرب من 3 آلاف جريح.