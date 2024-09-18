نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنّت منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأضاف في بيان شترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في محافظتي سلفيت، والخليل، فيما تزال الحملة العسكرية مستمرة في مخيم الفوار، ولم يتسّن التأكد من حالات الاعتقال كافة.

ونوه أن عمليات الاعتقال رافقها اعتداءات وتهديدات، بالإضافة إلى الضرب المبرح بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

فيما شهدت بلدتي حوسان وواد فوكين عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، أفرج عنهم لاحقا.



يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ» التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.