وزير خارجية لبنان يحذر من خطورة الهجوم السيبراني الأخير: ينذر بنشوب نزاع أوسع

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس - بلاسخارت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جرى خلال اللقاء البحث في الوضع في جنوب لبنان، وفي التصعيد الإسرائيلي الخطير بعد الهجوم السيبراني الذي أدى الى سقوط 12 شهيدا وآلاف الجرحى، في حصيلة غير نهائية، جراء تفجير أجهزة اتصال في مناطق لبنانية عدة.

وأكد الوزير بو حبيب أن «الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق والمدان بشدة يمثل اعتداءً صارخًا على سيادة لبنان وأمنه، وانتهاكًا واضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية».

وحذر من «خطورة ما جرى، لا سيما وأنه يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بتوسعة رقعة الحرب مع لبنان، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف، وينذر بنشوب نزاع أوسع».

ودعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للجمها عن التصعيد، ووضع حد لاعتداءاتها على لبنان، ودفعها إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.