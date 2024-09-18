تحديد موعد انتخابات رابطة الأندية

حدد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انتخابات مجلس إدارة الرابطة.

قال ثروت سويلم عبر برنامج «بوكس تو بوكس»:" الأهلي منح لاعبيه ومدربه إجازة ثم جاءت الأجندة الدولية، والنادي الأهلي هو صاحب القرار في اختيار التوقيت الأنسب لتسلم درع الدوري، وفي النهاية تم اختيار استاد القاهرة وبحضور الجماهير".

أضاف سويلم:" الأهلي سيكون مرتبط بكأس العالم للأندية، ومن بداية يونيو سيكون خارج المنافسات المحلية، والموضوع ليس موجه لأمر معين، كما انتخابات رابطة الأندية ستكون في أول أكتوبر المقبل".

تابع:" درع الدوري موجود لدى الشركة الراعية، وهو درع رائع ويليق بالبطولة المصرية والبطل المتوج بها، وهو أشبه بكؤوس البطولات العالمية، وسوف يتم أيضا عمل كأس جديدة للفائز بلقب كاس مصر خلال الموسم المقبل".

أشار:" سيقام اليوم الأربعاء في الثالثة عصرًا اجتماعا في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، وسوف يتم إصدار بيان رسمي بعد ذلك، من أجل حسم كافة الأمور، وأتمنى أن يكون هناك انكار ذات للجميع من أجل تخطى الموسم الصعب".

أوضح:" سيتم لعب دور أول، ومن ثم أول 10 فرق تتنافس على لقب الدوري، وباقي الـ8 أندية تتنافس على الهبوط، وهذا الشكل هو الأقرب للتنفيذ، وينطلق يوم 30 أكتوبر من أجل إنهاء منافسات بطولة الدوري يوم 6 يونيو 2025".

أكد ثروت سويلم:" رابطة الأندية مستمرة في عملها حتى تشكيل رابطة جديدة، ومن حقنا تحديد الشكل الجديد لبطولة الدوري المصري، ورابطة الأندية أصبحت من الكيانات العالمية والمعترف بها دوليًا وهناك كونجرس للروابط العالمية سيقام في مصر قريبا، ومن الصعب إلغاء الرابطة أو تحويلها إلى لجنة كما يتردد".

أتم:" العمل في مجال كرة القدم له بريق بالطبع، وكل الأسماء الموجودة في رابطة كلهم قيادات محترمة، والجميع يعمل داخل الرابطة بإنكار ذات، ولم أتحدث مع أي شخص في ملف الترشح مجددًا، وكل الموجودين حاليا يريدون إكمال مسيرتهم بشكل طبيعي".