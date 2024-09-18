إصابة 9 أشخاص في قارب حفلات بوسط برلين

أُصيب تسعة أشخاص عندما انهار سقف قارب حفلات في منطقة ميته بوسط برلين، حسبما أفادت فرق الإطفاء مساء الثلاثاء.

وصرح متحدث باسم فرق الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن أربعة من المصابين حالتهم خطيرة، بينما أصيب خمسة آخرون بجروح طفيفة. وهبطت طائرة إنقاذ مروحية في موقع الحادث.

وكان حوالي 100 شخص يحتفلون على متن القارب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح، وفقا لما ذكره المتحدث باسم فرق الإطفاء.

ووقع الحادث على متن قارب فعالية في نهر سبري الذي يمر عبر العاصمة الألمانية. وأفادت فرق الإطفاء بأن عددا كبيرا من أفرادها كانوا في موقع الحادث في منطقة فيشرينزل، وهي جزء من جزيرة في نهر سبري.

ويشكل الجزء الشمالي من الجزيرة ما يعرف بـ "جزيرة المتاحف" الشهيرة عالميا في برلين. ووفقا لمعلومات من صحيفة تاجسشبيجل المحلية، سيتم توزيع المصابين على عدة مستشفيات.