وزير الخارجية الأسبق: تفجيرات أجهزة الاتصالات لن تؤثر على المواجهة بين حزب الله والاحتلال

قال السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، إن تفجير الاحتلال الإسرائيلي الأجهزة اللا سلكية لحزب الله لن يكون له آثار استراتيجية على مسار المواجهة بين الجانبين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، على قناة «Ten»، مساء الأربعاء: «هذا الأمر يُحدث فرقعة على المستوى الإقليمي والعالمي، لأن التفجير حدث لأجهزة اتصالات في وقت واحد».

ولفت إلى أن حزب الله قد يقوم بتعويض منظومة الاتصالات التي ضربت من قبل دولة الاحتلال، لكن الأثر النفسي لهذه العملية سيكون كبيرًا وسيتمر لفترة طويلة.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال وضعت نموذجًا جديدًا في المواجهات العسكرية.

في الوقت نفسه، أوضح عمرو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل قدوم الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأكد أن نتنياهو يعمد إلى التصعيد وإفشال المفاوضات كلمات اقتربت من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.