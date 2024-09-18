المؤبد لبائع خضار لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالخانكة بالقليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لبائع خضار لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا).

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٤١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢٣، حصر كلي شمال بنها، لأنه في ٩ / ٥ / ٢٠٢٣، اتهام بائع خضار ومقيم بسرياقوس مركز الخانكة.

وأضاف أمر الإحالة، أن هذا البائع أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحرز جوهراً مخدراً الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".