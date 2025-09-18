أنقرة: نتخذ التدابير لضمان أمن وسلام قبرص التركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تتخذ "التدابير اللازمة" لضمان أمن وسلام "جمهورية شمال قبرص التركية"، على خلفية أنباء عن شراء قبرص المجاورة، أنظمة دفاعية من إسرائيل.

جاء ذلك في رد المصادر على أسئلة للصحفيين عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك، الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب مراسل الأناضول.

وأكدت المصادر أن وزارة الدفاع تتابع عن كثب الأخبار التي تناولتها وسائل إعلامية مؤخرا بشأن شراء قبرص نظام دفاع جوي من إسرائيل.

وقالت: "نود أن نذكّر مرة أخرى بأن جهود التسلح المتواصلة من قبل إدارة جنوب قبرص الرومية وأنشطتها التي من شأنها الإضرار بالسلام والاستقرار في الجزيرة يمكن أن تفضي إلى عواقب خطيرة".

وأوضحت أن "كل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالموازين القائمة في الجزيرة تخضع لمراقبة دقيقة، ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلام جمهورية شمال قبرص التركية".

وتابعت: "تركيا كما كانت بالأمس تقف اليوم أيضا إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية وتدعمها".

وشددت على أن القبارصة الأتراك هم تحت ضمانة تركيا.