قائد الأمن الداخلي في إدلب يكشف تفاصيل عمليتين ضد خلايا تنظيم داعش

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عمليتين أمنيتين نوعيتين استهدفتا خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف إدلب.

وأوضح باكير، أن العمليتين جرتا في منطقتي الدانا شمالي إدلب وغرب المدينة، ضمن حملة أمنية متواصلة تقودها وزارة الداخلية لملاحقة التنظيمات الإرهابية.

وأسفرت المداهمات عن ضبط أسلحة فردية وذخائر وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة، وكشفت تورط أفراد من تلك الخلايا في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين، بحسب تلفزيون سوريا.

وأضاف أن عنصرين من أفراد الخلايا قُتلا بعد رفضهما الاستسلام، بينما جرى اعتقال البقية وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضهم على القضاء.

كان الجيش الأمريكي، أعلن، أمس، تدمير 15 موقعا تابعا لتنظيم "داعش" في جنوبي سوريا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، في بيان، إن العملية شملت غارات جوية وعمليات برية استهدفت مستودعات أسلحة في مناطق عدة بريف دمشق، نُفذت بين 24 و27 نوفمبر.

وأسفرت العملية عن تدمير أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، ومدافع رشاشة، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة بدائية، إضافة إلى كميات من المخدرات.