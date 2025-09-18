رئيس وزراء كندا يزور المكسيك لتعزيز العلاقات التجارية

من المقرر أن يتوجه رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إلى المكسيك اليوم الخميس في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية.

وتخضع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمراجعة في عام 2026. ويذهب أكثر من 75% من صادرات كندا وأكثر من 80% من صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وقال السيناتور الكندي بيتر بوهم إن كارني ورئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، سيتبادلان الحديث حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "ما الذي يسمعونه من الأمريكيين، وما نسمعه نحن. إنها فرصة للحديث حول كيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية في المستقبل".

ويسعى كارني لتحسين العلاقات مع المكسيك خلال زيارته التي تستغرق يومين بعد أن تحدث بعض رؤساء حكومات المقاطعات الكندية العام الماضي عن استبعاد المكسيك من أي اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وضع كندا في نفس خانة المكسيك فيما يخص تهريب الفنتانيل ووعد بفرض رسوم جمركية شاملة على كلا البلدين.

وقال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، حينها إن مقارنة ترامب بين كندا والمكسيك كانت "أكثر الأمور إهانة التي سمعتها على الإطلاق من أصدقائنا وحلفائنا المقربين، الولايات المتحدة الأمريكية".