وزير النقل التركي: أنقرة ومدريد تمثلان صوت الضمير ضد الإبادة بغزة

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إنّ بلاده وإسبانيا لا ترتبطان فقط بعلاقات تاريخية بل تقفان سويا كـ "صوت الضمير المشترك" بمواجهة الكارثة التي يشهدها قطاع غزة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير أورال أوغلو في فعالية بعنوان "تواصل مع تركيا" أُقيمت الأربعاء في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأضاف: "كلا البلدين يتخذان موقفًا حازما في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويدعمان بحث الشعب الفلسطيني عن العدالة والسلام".

ولفت إلى أن التضامن القائم بين تركيا وإسبانيا بخصوص غزة، يشكل جسرا موحدا في النضال من أجل حماية الكرامة الإنسانية.

وأكد الوزير التركي أن مرتكبي الجرائم في قطاع غزة سيُحاسبون أمام القانون الدولي.

وأوضح أن الصداقة الممتدة لقرون بين تركيا وإسبانيا والتي توطدت على ضفتي البحر المتوسط ​​عبر الفن والثقافة والتجارة، ما تزال تتعزز اليوم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي مطلق - إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا، و165 ألفا و697 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.