استقطب حفل "معاً من أجل فلسطين" الموسيقي الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، آلاف الحضور، وجمع ما يقارب 1.5 مليون جنيه إسترليني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

ونظّم الحفل الموسيقار البريطاني برايان إينو في قاعة "أوفو أرينا ويمبلي" بلندن، مساء الأربعاء، وحضره أكثر من 12 ألف شخص، بينهم فنانون فلسطينيون وعالميون مشهورون.

وبحسب تقديرات فإن الحفل الذي بُثَّ مباشرةً عبر الإنترنت حقق حوالي 500 ألف جنيه إسترليني من مبيعات التذاكر، بينما أعلنت مقدمة الحفل جميلة جميل أنه تم جمع حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني بحلول الساعة العاشرة مساءً.

وخلال الحفل، تحدث عدد من الشخصيات، بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون فلسطين فرانسيسكا ألبانيز.

وفي كلمتها، قالت ألبانيز إن إسرائيل تواصل تدمير وقتل واحتلال الأراضي في فلسطين.

وأضافت: "إسرائيل قتلت أكثر من 65 ألف شخص في غزة. ويقول كثيرون إن العدد الحقيقي أعلى بكثير".

وأردفت: "الخبراء يصفون ما يحدث هناك بالإبادة الجماعية. الموت لا تسببه القنابل فحسب، بل أيضا العطش والجوع والعدوى".

واختتمت كلمتها قائلةً: "التغيير قادم. ستتحرر فلسطين، وسنتحرر نحن أيضاً. سنكون جميعاً أكثر مساواة وإنسانية. لكن الاستسلام اليوم ليس خياراً. لا نملك هذه الرفاهية. فلنبدأ معاً من هنا".

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.