ترامب يختتم زيارة دولة لبريطانيا متجنبا التطرق إلى القضايا الشائكة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "ممتن للغاية" لمظاهر الاحتفاء به التي أُحيط بها خلال زيارة الدولة الثانية التي يقوم بها للمملكة المتحدة، وذلك في ختام زيارة تجنب خلالها إلى حد كبير الخلافات العامة الكبرى حول قضايا التجارة والجغرافيا السياسية الصعبة.

ودلت الأجواء الودية المتبادلة، إلى جانب وفرة كلمات الثناء التي خص بها ترامب الدولة المضيفة، على أن المسعى الكبير لخلب لب ترامب من جانب أفراد العائلة المالكة ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد حقق تأثيره المرجو، رغم غياب أي تقدم ملحوظ في بعض القضايا الجوهرية.

وهبطت المروحية التي تقل ترامب المتجهة إلى مطار ستانستيد اضطراريا في مهبط محلي، بسبب ما وصفه البيت الأبيض بـ"مشكلة هيدروليكية طفيفة".

ولم يُصب أحد بأذى، واستقل ترامب مروحية احتياطية إلى مطار ستانستيد، حيث صعد على متن طائرة الرئاسة "أير فورس ون" متجها إلى واشنطن.