رسالة سورية أردنية أمريكية لاعتماد خارطة السويداء كوثيقة أممية

قدّمت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة، الخميس، رسالة إلى الأمم المتحدة لاعتماد "خارطة السويداء" كوثيقة أممية رسمية.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت الوكالة، إلى أن "مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ومندوب الأردن وليد عبيدات، والقائمة بأعمال البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، يرسلون رسالة مشتركة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن".

وأوضحت أن الرسالة "تتضمن خارطة طريق حل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا، لاعتمادها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، خريطة طريق من 7 خطوات للحل في المحافظة الجنوبية، من بينها "نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة".

وفي يوليو الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعًا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، قبل أن يُبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.