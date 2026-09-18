الفلبين تتهم خفر السواحل الصيني بالاصطدام بسفينة تابعة لهيئة مصايد الأسماك

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قال مسئولون فلبينيون، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني صدمت سفينة تابعة لهيئة مصايد الأسماك الفلبينية وألحقت بها أضرارا صباح اليوم الجمعة.

ولم ترد تقارير عن إصابات في الحادث الذي وقع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفقا لخفر السواحل الفلبيني.

ووقع الاصطدام المزعوم على بعد نحو 54 ميلا بحريا (100 كيلومتر) قبالة الساحل الغربي لمقاطعة بالاوان الفلبينية.

وكانت السفينة التي تعرضت للاصطدام، والتابعة لمكتب الموارد السمكية والمائية في مهمة لتزويد الصيادين الفلبينيين بالوقود.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، جاي تارييلا، إن السفينة الصينية قطعت في البداية مسار السفينة الفلبينية على مسافة حوالي 10 أمتار.

وأضاف تارييلا أنه بعد نحو 10 دقائق، كررت السفينة الصينية المناورة نفسها واصطدمت بالسفينة، مما تسبب في أضرار جسيمة لأحد جانبيها. ونشر تارييلا مقطع فيديو قال إنه يظهر الحادث.

النزاع على بحر الصين الجنوبي

واتهم المتحدث الصين بتعمد صدم سفينة حكومية مدنية أثناء عملية لدعم الصيادين، مما عرض حياة أفراد الطاقم للخطر.

وقال تارييلا في منشور على منصة إكس: "لن يغير أي قدر من عمليات الاصطدام أو المناورات الخطرة حقيقة أن هذه المياه ملك للشعب الفلبيني".