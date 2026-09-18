 بعد 4 أيام راحة.. تعرف على موعد عودة عموتة لتدريبات الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد 4 أيام راحة.. تعرف على موعد عودة عموتة لتدريبات الأهلي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 2:46 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 2:46 م

يستعد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى القاهرة مساء الأحد المقبل، تمهيدًا لاستئناف مهامه وقيادة تدريبات الفريق استعدادًا للارتباطات المقبلة.

وكان عموتة قد غادر القاهرة مساء الأربعاء متجهًا إلى المغرب، مستغلًا فترة التوقف الدولي الحالية، بعدما قرر الجهاز الفني منح لاعبي الأهلي راحة لمدة 4 أيام.

وحصل لاعبو الأهلي على الإجازة عقب خوض مران صباح الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل، ضمن برنامج الإعداد للفترة القادمة.

وسافر عموتة إلى المغرب برفقة أفراد جهازه المعاون لقضاء فترة الراحة، قبل العودة إلى القاهرة مساء الأحد، استعدادًا لقيادة أول تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، في ظل الاستعداد لاستئناف المنافسات وخوض المباريات المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.


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