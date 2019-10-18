محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

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قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال التي تم تنفيذها بحديقة سيدى عبد الرحيم القنائي رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل وأعمال التشجير وإحلال وتجديد النافورات وتركيب الإضاءات الكهربائية ودهان البلدورات.التى تمت بحديقه العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى والمنطقه المحيطه بالمسجد.

ووجه محافظ قنا بضرورة الاهتمام بالحفاظ على المنظر الحضاري للحديقة وزياده عد العاملين بها وخاصه في الفترة المسائية بعد الاعمال التي تم تنفيذها بالموقع والذى يعد مقصدا للزائرين .

وشدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة للعاملين المكلفين من قبل الوحدة المحلية بمسئولية حراسة الموقع واحاله المقصرين في اداء اعمالهم للتحقيق وذلك للحفاظ على جمال ونظافة الحديقة والمنطقة المحيطة بالمسجد.

كما شملت الجولة تفقد الحالة المرورية بشوارع المدينة ووجه المحافظ بضرورة تحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق الاجراءات القانونية ضد اصحاب المركبات المخالفة وتوقيع الغرامات على المخالفين.