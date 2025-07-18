في استمرار للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، باستشهاد ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا إثر قصف استهدف منزلًا في بلدة جباليا شمالي القطاع، وعدة مواقع أخرى في خان يونس جنوبًا.

وذكرت "وفا" أن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بعد استهداف منزل مأهول في منطقة جباليا النزلة، مشيرة إلى وصول جثامين الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

كما أشارت مصادر طبية إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ فجر اليوم الجمعة ارتفع إلى 14 شهيدًا، بينهم 8 قضوا في قصف على مناطق متفرقة في خان يونس، حيث استشهد خمسة فلسطينيين، من بينهم ثلاث نساء وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر قصف خيام نازحين في منطقة المواصي.

وفي هجوم آخر، استشهدت سيدة فلسطينية وطفلها، وأصيب تسعة آخرون، جراء قصف بطائرة بدون طيار استهدف مدرسة الحناوي شمال غرب خان يونس. كما أسفر قصف استهدف خيمة للنازحين قرب منطقة الأرض الطيبة بالمواصي عن استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين.

وفي المعسكر الغربي بخان يونس، استهدف الطيران الإسرائيلي منزلًا لعائلة سحلول قرب مسجد الشافعي، ما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.

بالتزامن، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائفها، وفتحت نيرانها بكثافة على المناطق الشرقية والغربية والشمالية من مدينة غزة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استشهد 56 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع.

وبحسب "وفا"، خلفت الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متفاقمة أودت بحياة كثيرين، بينهم أطفال، وسط دمار واسع طال مختلف مناطق القطاع.