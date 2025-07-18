وسام أبو علي يغيب عن بعثة الأهلي في تونس

غاب وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، عن بعثة الفريق المسافرة إلى تونس، في ظل الأزمة الأخيرة، والتي أثارها اللاعب بسبب رغبته في الرحيل.

وقرر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس، نظرًا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وغادرت بعثة الأهلي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الجمعة، في طريقها إلى تونس، لخوض معسكر إعداد خارجي، استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكره الخارجي خلال الفترة من 18 وحتى 26 يوليو في تونس، مع خوض مباراتين وديتين أمام الملعب التونسي والبنزرتي.

وغاب عن البعثة كلًا من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة، فيما غاب وسام أبو علي بسبب أزمة الرحيل، وكريم نيدفيد وأحمد عبد القادر لاقتراب رحيل الثنائي.

وضمت قائمة اللاعبين المسافرين كلًا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير، وأشرف داري وياسر إبراهيم ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ومحمد هاني وعمر كمال وكريم فؤاد ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وتريزيجيه وبن شرقي وطاهر محمد وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وجراديشار ومحمد شريف.

كما ضمت القائمة 3 لاعبين من الشباب، وهم أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

وتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي، على رأس بعثة الفريق، في رحلة السفر إلى تونس، ومعه محمد يوسف المدير الرياضي.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.