فيريرا: عبد الله السعيد قدوة للاعبي الزمالك

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أبدى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته البالغة بتجديد تعاقد عبد الله السعيد مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين.

وقال فيريرا عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "عبد الله السعيد هو قدوة في القيادة، وأقصد بذلك أنه يقدم أفضل ما لديه في المران ويلهم الواعدين".

أضاف:" إنه أحد اللاعبين الذين يمتلكون أفضل الأرقام البدنية في المران. ولذلك اخترت مصطلح القدوة في القيادة لوصفه".

وأوضح الزمالك توقيع عبد الله السعيد لعقده الجديد بعد الاتفاق على كافة التفاصيل في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي.

جدير بالذكر أن تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك انتهى بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء موسم ونصف، توج فيهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.