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احتجاجات لبنان: وفاة شخصين اختناقا جراء اندلاع النيران بمبنى في وسط بيروت

احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
بيروت - د ب أ
نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:43 ص | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:43 ص

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان في وقت مبكر من، صباح اليوم الجمعة، أن عاملين أجنبيين اثنين لقيا حتفهما اختناقا في مبنى اندلعت به النيران في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت.

وأضافت الوكالة أن الدفاع المدني نجح في انتشال الجثتين وإخماد الحريق في المبنى.

وكان الحريق قد اندلع في مبنى مجاور لموقع الاحتجاجات في بيروت.

وبدأت المظاهرات الاحتجاجية مساء الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وقام المتظاهرون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة في كافة المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.


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