نقل صائب عريقات إلى مستشفى في إسرائيل على خلفية إصابته بكورونا

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية نقل أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات، اليوم الأحد، إلى مستشفى إسرائيلي جراء تدهور حالته الصحية، بعدإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن المنظمة، أن عريقات المصاب بفيروس كورونا، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، تم نقله إلى إحد المستشفيات الإسرائيلية في تل أبيب، لما يتطلب وضعه عناية ورقابة طبية خاصة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إنه تم نقل عريقات من منزله في أريحا إلى مركز "هداسا" الطبي في القدس للعلاج، بعدما قدمت السلطة الفلسطينية طلبا للسلطات الإسرائيلية.

وكان تم الإعلان في التاسع من الشهر الجاري عن إصابة عريقات بفيروس كورونا. ولاحقا قال عريقات -65 عاما- إنه يعاني أعراضا صعبة لـ"عدم توفر مناعة لديه نتيجة لزراعته الرئة".

ويعاني عريقات، الذي يلقب بكبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل، من مرض رئوي حاد منذ عدة أعوام، وسبق أن أجرى عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أعوام.

وسجلت الأراضي الفلسطينية، 478 حالة وفاة وأكثر من 58 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد غالبيتها في الضفة الغربية.