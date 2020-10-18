قدمت القوات المسلحة الفرنسية مسودة مشروع موازنتها للعام القادم 2021 للجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، باعتمادات بلغت 49.7 مليار يورو أي ما يعادل 58.3 مليار دولار أمريكي، وعلى هذا النحو تكون موازنة الانفاق الدفاعي الفرنسية للعام القادم أعلى بنسبة 4.5% مقارنة بموازنة العام الجاري 2020 وأعلى بنسبة 22% مقارنة بموازنة الانفاق الدفاعي للعام 2017.

واشتملت الخطوط العريضة لموازنة الانفاق الدفاعي الفرنسية للعام القادم على 22.3 مليار يورو للمشتروات الدفاعية، و12.3 مليار يورو للرواتب، و8.5 مليار يورو لمعاشات العسكريين المتقاعدين، واشتمل مشروع الموازنة الدفاعية الفرنسية للعام القادم على 4.6 مليار يورو لمواجهة المصروفات التشغيلية العسكرية.

وبحسب تقرير لدورية جينز العسكرية المتخصصة في الشأن العسكري فمن المرتقب أن تنظم إلى تشكيلات الجيش الفرنسي قبل نهاية العام الجاري 100 عربة قتال مدرعة متطورة من طراز "جريفون" وأن يشهد العام القادم توريد 157 عربة قتال مدرعة من ذات الطراز لتنضم إلى تشكيلات القوات البرية الفرنسية.

واستنادا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة العتاد والتسليح الفرنسية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، فمن المخطط أن تطلب الهيئة خلال العام 2021 لتوريد 30 مروحية قتالية متطورة من طراز "30 H160M" تخدم 21 مروحية منها عمليات القوات البرية الفرنسية وتخدم 8 مروحيات منها عمليات القوات البحرية وأعمال المعاونة البحرية للأسطول الحربي الفرنسي وستخصص المروحية الأخيرة للعمل مع القوات الجوية الفرنسية.

كما ستشهد ترسانة الدفاع الفرنسية في العام القادم تعزيزات على صعيد عتاد القتال البري بواقع 120 عربة قتال استطلاعي خفيفة من طراز Véhicule Blindé Léger (VBL)، وتنوي فرنسا خلال العام القادم شراء 12 ألف بندقية قتالية طراز HK416F لخدمة القوات الخاصة الفرنسية وكذلك تنوى البحرية الفرنسية شراء فرقاطة للعمليات التدخلية العسكرية من طراز de Défense et d'Intervention (FDI) و40 وحدة إطلاق صاروخي مضاد للسفن من طراز "Exocet"، وكذلك تعزيز سلاح الجو الفرنسي بعدد 367 مقذوف صاروخي "جو – جو" وكذلك تعزيزه بعدد 150 منطقة تدريبية على الإطلاق الصاروخي.

وبشأن الدفاع الجوي و الفضائي تنوي فرنسا خلال العام القادم شراء 13 محطة متابعة أرضية للأقمار الاصطناعية العسكرية لخدمة برنامج التعاون الجو - فضائي المشترك (FCAS) بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا المزمع تدشينه خلال العام القادم.