غينيا تنتخب رئيسا وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف

يتوجه الغينيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، في تصويت يتوقع أن يكون سباقا حادا بين الرئيس الحالي وزعيم رئيسي بالمعارضة.

وطغت على الفترة التي سبقت الانتخابات أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي كانت عنيفة في بعض الأحيان، والتي قادتها إلى حد كبير مجموعة من أحزاب المعارضة، ما أدى إلى زيادة انتشار قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.

ويتنافس 12 مرشحا على أعلى منصب في البلاد، لكن يقال إن من لديه فرصة للفوز بالمنصب سيكون أحد اثنين إما الرئيس الحالي ألفا كوندي أو زعيم حزب المعارضة الرئيسي اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا سيلو دالين ديالو.

وفاز كوندي "82 عاما" بالفعل على ديالو مرتين من قبل، في 2010 و2015، ويتوقع المحللون السياسيون أن يفوز كوندي بولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

وتم تأكيد ترشيح كوندي بعد استفتاء في مارس الماضي- وهو تصويت أثار مخاوف من أن غينيا ستتبع خطى دول إفريقية الأخرى يرفض حكامها التخلي عن السلطة.

وتعهد كوندي، الذي تم اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال وجوده في السلطة على مدى عقد من الزمان، بالنهوض بالمجتمعات الفقيرة من خلال الاستثمار في التعدين وتحسين نوعية السكن إذا أعيد انتخابه.

وفي الوقت ذاته، وعد ديالو، 68 عاما، بتحسين البنية التحتية للدولة المنكوبة بالفقر، مع التركيز على انتشار الكهرباء وإمدادات المياه.

وسيتمكن ما يقرب من 5ر5 مليون ناخب مسجل من الإدلاء بأصواتهم في حوالي 15 ألف مركز اقتراع بين الساعة 7:45 صباحًا (0745 بتوقيت جرينتش) والساعة السادسة مساء، مع توقع أن تظهر النتائج في غضون 24 ساعة بعد انتهاء التصويت.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.