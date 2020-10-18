 فقدان 22 جنديا خلال انهيار أرضي في فيتنام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فقدان 22 جنديا خلال انهيار أرضي في فيتنام

هانوي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:31 ص

فقد 22 جنديا على الأقل خلال انهيار أرضي بإقليم كوانج تراي في وسط فيتنام، في ظل أسوأ فيضانات خلال عدة سنوات بالبلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وذكرت الحكومة الفيتنامية -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش، وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود، في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو.

وتسببت أمطار غزيرة منذ مطلع أكتوبر الجاري في فيضانات وانهيارات طينية، أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.


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