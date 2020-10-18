محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بسمنود والمحلة الكبرى

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدن المحلة الكبرى وسمنود، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك لتفقد عددًا من المشروعات الجارية المقرر افتتاحها خلال الشهر الجاري، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بمدخل مدينة المحلة، والتي تم تطويرها بالجهود الذاتية، ومن المقرر افتتاحها نهاية هذا الأسبوع.

وتفقد رحمي أعمال تطوير سوق طلعت حرب المطور، والذي تم الانتهاء منه تمهيداً لنقل الباعة الجائلين إليه، وافتتاحه خلال أيام، كما تابع أعمال تطوير ميدان محطة السكة الحديد بالمحلة، من تركيب الإنترلوك في الممشى المخصص للمارة، ورصف المنطقة المخصصة لانتظار السيارات كذلك رفع كافة الإشغالات داخل الميدان.

وانتقل لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وتابع أعمال رصف الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بطول 1400 متر، بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه، كما تابع آخر الاستعدادات داخل المجمع الصناعي، ووجه بسرعة خفض منسوب المصارف المائية لتتناسب مع منسوب الشوارع، كما وجه بتركيب بوابات داخلية بالمنطقة الصناعية لتنظيم عملية الدخول والخروج.

واختُتمت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود، والمسند لإحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت ٧.٥ مليون جنيهاً، حيث أشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء واجهات المباني المطلة على المسار، وتوحيد اللافتات الخاصة بالمحلات والتزام أصحابها بالحدود المخصصة لهم، وكذلك تركيب كاميرات المراقبة، وخلال التفقد استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين ووجه بحلها على الفور.

يذكر أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة، حيث تقع على مساحة 34 فدانًا تم تقسيمها إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى وتبلغ مساحتها 14 فدانً وبها 615 ورشة (48م 2) بنظام حق الانتفاع؛ لإقامة ورش نسيجية وجاري افتتاحها، والمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 10 أفدنة تم طرحها بإجمالي (42) قطعة أرض (500 - 1500م)، والمنطقة الثالثة على مساحة 10 أفدنة.