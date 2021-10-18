دفع مجلس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء بالمعدات لإزالة العوائق بمجرى وادي العريش، نظرًا لقرب موسم الأمطار والسيول.

وأكد اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مركز ومدينة العريش، الدفع بمعدات لتطهير مجري الوادي بطول 4 كيلو مترات من المصب عند البحر الأبيض المتوسط وحتى الطريق الدائري، وإزالة العوائق والزراعات الموجودة به وتسهيل حركة المياه في حال حدوث سيول.

وأفاد عيد بكير، مدير مركز الأزمات، بالتنسيق مسبقا مع الجهات الأمنية وشرطة النجدة، وإبلاغ المزارعين بمجرى الوادي لرفع أمتعتهم، وهندسة كهرباء العريش لرفع وصلات الممارسة للمشتركين، كما تمت معاينة جسر الوادي وفتحات مرور المياه والكباري.