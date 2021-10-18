وزيرة التضامن تشهد إطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في المنيا

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، انطلاق حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل» بمركز شباب مدينة العدوة، بمحافظة المنيا.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى، التي تضم أربع محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وتستمر خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 24 نوفمبر المقبل، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة، بحضور اللواء محمد عزت رئيس مدينة العدوة ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ودكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمحافظة.

وقالت "القباج" إن الوزارة تسعى لميكنة كافة الخدمات وتهتم بالقضايا العامة مثل ختان الإناث، الهجرة، الختان، الزواج المبكر، التطرف الفكري، التعاطي والإدمان والاكتشاف المبكر للإعاقة، مضيفة أن الوزارة معنية ببناء الإنسان وفي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتمت زيادة مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية، وهناك كيان ضخم أمر به رئيس الجمهورية للأجهزة التعويضية لدعم الطلبة المكفوفين، كما تم ميكنة جميع الجمعيات الأهلية من خلال المنظومة الموحدة ونعمل على برنامج تطوير قدرات الجمعيات، لافتة إلى أن الرائدات الريفيات لهم كل احترام ولهم شغل ميداني معروف وجرى زيادة مرتباتهن لـ900 جنيه وتحرير كل استمارة بـ15 جنيه، كما تم إنشاء نظام ممكين لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ويتم التدريب على المشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن محافظة المنيا هي أعلى محافظة في تكافل وكرامة على الرغم من أنها ليست أفقر محافظة، واستقبلنا 8 آلاف شكوى خاصة بتكافل وكرامة، وتم فحص 4 آلاف وجاري استكمال 4 آلاف الباقية.

ومن جانبه، نقل نائب محافظ المنيا تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لجميع الحضور، وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الشديد على الارتقاء بالمجتمع والمواطن المصري، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة تنموية علي مستوى العالم، لافتًا أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، تنفيذ 1800 مشروع خدمي، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهي (العدوة- مغاغة- أبو قرقاص- ملوي- ديرمواس) بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابعًا.

وأضاف أن المحاور الهامة والموضوعات المجتمعية التي تتضمنها الحملة، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وبما يتواكب مع جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتستهدف حملة بالوعي مصر بتتغير للافضل كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ستركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، هذا بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

وتعمل الحملة في المراكز التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتضم 5 مراكز مستهدفة من أعمال التطوير في محافظة المنيا ، حيث ستشمل خلال الفترة من 17– 18 مركز العدوة، و19-20 بمركز مغاغة، و21– 22 بمركز أبو قرقاص، و23– 24 بمركز ملوي، و25– 26 بمركز ديرمواس.